Kollision mit Auto - Wildschwein stirbt bei Unfall auf A6

Sinsheim. Ein Wildschwein ist bei einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim tödlich verletzt worden. Das Tier hatte an der Anschlussstelle Sinsheim zur B39 plötzlich die Autobahn überquert, als ein 56-jähriger Pkw-Fahrer in Fahrtrichtung Mannheim es mit der vorderen Stoßstange erfasste, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Wildschwein wurde auf den linken Fahrstreifen geschleudert, der Autofahrer brachte sein beschädigtes Fahrzeug nach dem Unfall am Mittwochabend auf dem Standstreifen zum Stehen.

Zur Bergung des toten Tieres sperrte die Polizei die A6 in Richtung Mannheim für rund zehn Minuten. Das Auto wurde abgeschleppt.