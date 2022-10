Kollision in Schwetzingen wegen Fahrt über rote Ampel

Schwetzingen. Bei einem Verkehrsunfall in Schwetzingen am Donnerstag ist eine Person verletzt worden. Da er vermutlich über eine rote Ampel fuhr, kollidierte ein 47-jähriger Autofahrer auf der K 4250 nach Ketsch mit einer Autofahrerin, teilte die Polizei mit. Die 56-Jährige war auf der L 599 nach Schwetzingen unterwegs gewesen. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und wiesen einen Schaden von insgesamt 13.000 Euro auf.

Beide Fahrbahnen waren während der Unfallaufnahme vor Ort gesperrt gewesen. Der Verkehr wurde aus Fahrtrichtung Schwetzingen über die L 599 abgeleitet werden.