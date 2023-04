Kollision im Kreisverkehr – Rollerfahrer in Schifferstadt verletzt

Schifferstadt. In einem Kreisverkehr in der Schifferstadt ist ein Rollerfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in der Herzog-Otto-Straße den 40-jährigen Rollerfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Rollerfahrer stark ab, verlor jedoch die Kontrolle und stürzte. Daraufhin prallte dieser an das Fahrzeug des Unfallverursachers. Durch den Sturz erlitt der 34-Jährige leichte Verletzungen an beiden Händen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

