Edingen-Neckarhausen. Am Sonntag, 12. Februar, findet um 10.30 Uhr ein Abenteuerlandgottesdienst in der katholischen Kirche St. Bruder Klaus in Edingen statt. Der Familiengottesdienst steht unter dem Thema „Die Hochzeit zu Kana“ und bietet Bewegungslieder, Theaterstück und altersgerechte Kleingruppen. Die Kollekte ist für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei bestimmt.

