Speyer. Ein nicht angeleinter Hund ist am Freitagmittag der Auslöser für eine Körperverletzung in Speyer gewesen. Nach Angaben der Polizei gerieten ein 31-jähriger Hundebesitzer und eine 62-jährige Hundebesitzerin in Streit, da einer der Hunde nicht angeleint war. Während des Streitgespräches gab der Mann der Frau eine Ohrfeige. Zudem sollen Beleidigungen ausgesprochen worden sein. Beiden Personen erwartet nun ein Strafverfahren.

