Körperverletzung und Drogenhandel - 31-Jähriger aus Eschelbronn in Untersuchungshaft

Eschelbronn. Ein 31-Jähriger soll einen 28-jährigen Mann in Eschelbronn mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Außerdem soll der Verdächtige mit Drogen, insbesondere mit Cannabis und Kokain, gehandelt haben. Nun wurde ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen, er befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der Verdächtige am späten Mittwochabend, gegen 22 Uhr, den 28-Jährigen in der Nähe des Eschelbronner Rathauses zunächst körperlich angegriffen und anschließend mit einem Messer verletzt haben. Der 28-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Tat konnte der Beschuldigte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Keller des von ihm bewohnten Anwesens angetroffen und festgenommen werden. Hier wurden Gegenstände aufgefunden, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuteten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern an.

