Körperverletzung in Neustadt - Polizei sucht Zeugen

Neustadt. Zwei Hunde von zwei Frauen aus Wiesloch haben sich am Freitagvormittag in Neustadt gegenseitig angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, ging die 59-jährige Geschädigte gegen 10 Uhr mit ihrem Hund im Römerweg spazieren. Auf der anderen Straßenseite lief eine weibliche Person ebenfalls mit einem Hund. Dieser Hund riss sich los und griff den Hund der Geschädigten an. Durch das Gerangel der Tiere stürzte die Dame und verletzte sich hierbei leicht. Die unbekannte Tierhalterin flüchtete daraufhin mit ihrem Hund von der Örtlichkeit. Der Hund der Geschädigten wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Rufnummer 06321/854-0 entgegen.