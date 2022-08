Körperverletzung in Ludwigshafener Bar

Ludwigshafen. Nachdem ein 47-Jähriger am späten Sonntagabend einen 56-Jährigen in einer Ludwigshafener Bar nach Geld für einen Spielautomaten fragte und nicht locker ließ, hat der 56-Jährige ihm ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, mischte sich bei dem Vorfall gegen 23.15 Uhr in der Prinzregentenstraße noch die Ehefrau des 56-Jährigen ein, um den Streit zu schlichten. Diese wurde dabei ebenfalls von ihrem 56-jährigen Ehemann geschlagen. Beide Opfer waren leicht verletzt. Die Polizei erließ eine Gewaltschutzverfügung gegen den 56-Jährigen, die unter anderem ein Kontaktverbot zur Ehefrau beinhaltet. Darüber hinaus wurde die Frau über rechtliche Möglichkeiten und Anlaufstellen informiert.

