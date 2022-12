Ludwigshafen. Am Montagabend ist es in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 26-Jähriger gegen 21.30 Uhr von einem Unbekannten in der Bismarckstraße unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer konnte im Anschluss unerkannt fliehen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621 963–2122.

