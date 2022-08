Landau. Ein 20-Jähriger ist am Freitagmittag von drei unbekannten Tätern in Landau angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 20-Jährige gegen 13.10 Uhr in der Ostbahnstraße durch mehrere Faustschläge ins Gesicht verletzt. Täterhinweise liegen nicht vor, die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06341/2870 bei der Polizei Landau zu melden.

