Körperverletzung in Frankenthaler Shisha-Bar löst Großeinsatz aus - Zeugen gesucht

Frankenthal. Ein eskalierender Streit am frühen Sonntagmorgen hat in einer Shisha-Bar in Frankenthal einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, trafen die hinzugerufenen Beamten um kurz vor 3 Uhr auf rund 40 Personen unterschiedlicher Nationalitäten in aggressiver Grundstimmung. Dem Beschuldigten der Körperverletzung, ein in Frankenthal wohnender 25-Jähriger, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sein soll, wurde nach Aufnahme der Strafanzeige ein Platzverweis erteilt. Gegen drei weiteren 21-Jährigen, die dauerhaft versuchten, die polizeilichen Maßnahmen zu stören, wurde ebenfalls ein Platzverweis erteilt. Erst durch die Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte inklusive eines Diensthundeführers konnte die Lage dann endgültig beruhigt werden. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 zu wenden.

