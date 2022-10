Körperverletzung bei "We love Schifferstadt" in Schifferstadt

Schifferstadt. Im Rahmen der Veranstaltung „We love Schifferstadt“ ist es in der Nacht zum Montag in der Waldfesthalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 23-jähriger Besucher der Veranstaltung die Halle durch eine Tür verlassen, die nicht als Ausgang diente. Nachdem er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgefordert worden war, einen regulären Ausgang zu nutzen, stieß der junge Mann diesen zu Boden. Im weiteren Verlauf wurde der 23-Jährige von mehreren Sicherheitskräften bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert. Hierbei beleidigte und bedrohte er seine Kontrahenten aufs Übelste.

