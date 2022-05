Körperverletzung aus ungeklärter Ursache: 23-Jähriger in Psychiatrie eingeliefert

Wiesloch. Ein 23-jähriger Verdächtiger einer gefährlichen Körperverletzung ist vorerst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, steht der Mann im dringenden Verdacht, am Mittwochabend einen 32-jährigen in Wiesloch verletzt zu haben. Dabei soll der diesen aus noch ungeklärten Gründen gegen 19.45 Uhr von dessen Fahrrad gezogen und zu Boden geworfen zu haben. Als der 32-Jährige dann aufstehen und flüchten wollte, schlug ihm der Verdächtigte mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Anschließend versetzte er dem Geschädigten noch mehrere Schläge mit der Faust. Der 32-Jährige erlitt Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten.

Aufgrund der psychischen Verfassung des Tatverdächtigen sprechen dringende Gründe für die Annahme, dass er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat. Der Tatverdächtige war außerdem bereits mehrfach wegen rechtswidriger Taten auffällig geworden. Daher ordnete der Ermittlungsrichter die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Anschließend wurde der Beschuldigte dort eingeliefert.