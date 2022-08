Körperverletzung auf Weinfest - Jugendlicher schlägt Mann grundlos mit Stein ins Gesicht

Essingen. Ein Jugendlicher hat am Freitag auf dem Weinfest in Essingen (Landkreis Südliche Weinstraße) einem 26 Jahre alten Mann grundlos mit einem Stein ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zu der Körperverletzung kam es gegen 23.45 Uhr.

Laut Angaben der vor Ort festzustellenden Zeugen seien bereits im Vorfeld der körperlichen Auseinandersetzung zwei Jugendliche aufgefallen, welche sich gegenüber dem Sicherheitspersonal, sowie auch weiteren Besuchern des Weinfestes, aggressiv verhalten hätten.

Im Bereich einer Bühne in der Schulstraße soll einer der Jugendlichen schließlich dem 26-jährigen Geschädigten grundlos mit einem Stein in das Gesicht geschlagen haben, welcher hierdurch leichte Verletzungen davontrug und zur Behandlung in ein Landauer Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich telefonisch unter 06341/2870 zu melden.