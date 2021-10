Frankenthal. Ein 12-Jähriger ist am Freitagmittag auf seinem Heimweg von der Schule in Frankenthal von einem Unbekannten geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, sprach der etwa 15-jährige Unbekannte den 12-Jährigen gegen 13.10 Uhr in der Eisenbahnstraße an und schlug ihm ins Gesicht. Im Anschluss erstatte der Junge gemeinsam mit seiner Mutter Anzeige.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Rufnummer 06233/313-0 zu wenden.