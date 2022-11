Körperverletzung am Berliner Platz in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 48-Jähriger und ein 53-Jähriger sind am Freitagabend durch zwei Unbekannte in Ludwigshafen ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Körperverletzung gegen 20.45 Uhr an der Haltestelle Berliner Platz. Im Anschluss flüchteten sie mit einem weißen Auto von der Örtlichkeit. Der 48-Jährige verlor durch die Schläge einen Zahn. Bei dem 53-Jährigen kam es durch die Schläge zu Prellungen. Beide wurden anschließend durch den Rettungsdienst behandelt.

Gegen die Unbekannten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.