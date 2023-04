Körperliche Auseinandersetzung zwischen Fanlagern von Hoffenheim und Köln

Sinsheim. Nach dem Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln in Sinsheim ist es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stiegen Kölner Fans plötzlich aus einem am Hauptbahnhof einfahrenden Zug aus, wo es zur Auseinandersetzung mit gegnerischen Fans kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei konnte einschreiten und die Kölner Fans wieder in den Zug zurückdrängen mit dem sie abreisen wollten. Verletzt wurde laut Beamten keiner. Nach dem Vorfall leiteten sie unter anderen ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruch ein.