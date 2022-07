Körperliche Auseinandersetzung und Drogenfund bei Pärchen in Kandel

Kandel. Die Polizei hat am Samstag in eine handfeste Auseinandersetzung eines Paares in Kandel eingreifen müssen. Da beide betrunken waren, endete der Streit mit Körperverletzung, vermuten die Beamten. Beide Partner trugen leichte Verletzungen davon. Das Paar hatte für einen romantischen Kurzurlaub ein Hotelzimmer in Kandel gebucht.

Die Beamten stellten außerdem eine kleine Menge an Cannabis im Rucksack des 43-Jährigen sicher. Gegen den Mann wurde zusätzlich eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die 41-jährige Frau verließ ihren Partner nach der Anzeigenaufnahme.

