Körperliche Auseinandersetzung in der Gorxheimertal Straße -Täter entkommen in grauem Auto

Weinheim. Ein 29-jähriger Mann ist am Mittwochabend bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Weinheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, verständigten mehrere Anwohner der Gorxheimer Talstraße gegen 23 Uhr die Polizei, weil sie Hilferufe wahrgenommen hatten. Wie sich herausstellte, verlagerte sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vom Wald-Parkplatz am Freiband in das angrenzende Wohngebiet. Dort traten und schlugen zwei Männer auf eine am Boden liegende Person ein und ließen erst von ihm ab, als zwei Anwohner die Täter lautstark dazu aufforderten. Daraufhin stiegen die Unbekannten in ein graues Auto und flüchteten in Richtung Gorxheimertal. Der 29-Jährige musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Polizei sucht neben den beiden Tätern auch nach einem zweiten mit Personen besetzten Fahrzeug, das zur Tatzeit auf dem Wald-Parkplatz gestanden haben soll. Die beiden geflüchteten Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der Fahrer soll etwa 1,75 Meter groß sein und schwarze mittellange und wuschelige Haare sowie einen Dreitagebart haben. Der Beifahrer soll schlank und etwa 1,85 Meter groß sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/10030 zu melden.