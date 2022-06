Blaulicht Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Bruchsal - Polizeigewahrsam

Zwei Männer sind am Dienstagabend am Bahnhof in Bruchsal in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Wie die Polizei mitteilt, griff gegen 21.50 Uhr ein 45-jähriger den Geschädigten unvermittelt an, woraus sich eine Schlägerei entwickelte.