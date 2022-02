Knochen mit blauer Substanz an Wegrand aufgefunden

Waibstadt. Ein Spaziergänger hat am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr am Wegrand zwischen der Daisbachtalstraße und der Wolfstraße etwa 20cm lange Tierknochen gefunden, an denen eine blaue Substanz anhaftete. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, ist nicht bekannt, um was es sich bei der Substanz handelt.

Die Polizei bittet dennoch Hundebesitzer darum, darauf zu achten, was die Vierbeiner vom Boden aufnehmen.

