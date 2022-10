Klimaschützer vor Gericht

Mannheim. Raúl Semmler, ein Klimaschutz-Aktivist, der in Mannheim lebt und von Beruf eigentlich Schauspieler ist, ist in den vergangenen Monaten an verschiedenen Orten der Metropolregion in Erscheinung getreten, weil er sich mit Mitstreitern aus der Gruppierung „Die letzte Generation“ auf Straßen der Metroporegion festgeklebt hat (wir berichteten). Nun muss er sich nach eigenen Angaben am Dienstag, 11. Oktober, einem Zivilprozess in Neubrandenburg stellen. Dort geht es demnach um die einstweilige Verfügung, die die dort ansässige PCK Raffinerie im Juni per Eilantrag gegen Semmler erwirkt hatte. Semmler hatte im Frühjahr gemeinsam mit anderen Aktivisten mehrfach Öl-Pipelines in unterschiedlichen Raffinerien abgedreht, um darauf hinzuweisen, dass fossile Brennstoffe die Zukunft des Planeten zerstören würden.

Im Anschluss hatte Semmler Bilder seiner Aktion über soziale Medien verbreitet. Das wollte die PCK GmbH verhindern, indem sie eine Geldstrafe von 250.000 Euro androhte. Dagegen legten Semmler und sein Anwalt Widerspruch ein. Nun gibt es dazu eine Verhandlung. sal