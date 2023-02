Klimaneutrale Kirche?

Am Samstag haben sich mehr als 100 Mitglieder der Diözesanversammlung des Bistums Speyer im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen unter anderem darüber ausgetauscht, wie man Klimaschutz in den eigenen Reihen weiterentwickeln kann. Das vergleichsweise junge basisdemokratische Gremium berät unter anderem Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Generalvikar Markus Magin legte für mehrere Aufgabenbereiche Zeitpläne vor, wie Ziele bis zum Jahre 2030 umgesetzt werden sollen. Beispielsweise plant das Bistum die Einstellung einer Fachkraft für das Klimaschutzmanagement.

Der Ausschuss „Klimagerechtigkeit und Globale Verantwortung“ fordert ein stärkeres Engagement des Bistums im Klimaschutz: Es existiere punktuell ein sehr vorbildliches Engagement, das aber unsystematisch und nicht flächendeckend sei, hat der Ausschuss festgestellt. Es müsse „konkret, zeitnah, ambitioniert und glaubwürdig“ eine möglichst baldige CO2-Neutralität angestrebt werden. Nach lebhafter Debatte wurde beschlossen: „Das Bistum erhebt bis Anfang 2024 die notwendigen Gebäude- Energie- und Mobilitätsdaten, die zur Berechnung einer Klimabilanz notwendig sind, mit Hochrechnung für das Jahr 2023. Auf dieser Basis wird im ersten Quartal 2024 eine erste Klimabilanz vorgelegt.“ Aus den vorliegenden Ergebnissen werde dann „ein ambitionierter CO2-Reduktionspfad mit dem Ziel der CO2-Neutralität berechnet und der Diözesanversammlung im ersten Halbjahr 2024 vorgelegt. red/sal