Klimaneutral und wieder im Motodrom

Hockenheim/Ludwigshafen. Endlich wieder auf dem Hockenheimring – und „grüner“ denn je: Nach zweijähriger Pause findet am Mittwoch, 25. Mai, wieder der BASF Firmencup auf der weltberühmten Rennstrecke statt. Und sowohl der Wald in Rheinland-Pfalz als auch ein Waldprojekt in Indonesien sollen von der 18. Auflage des teilnehmerstarken Laufevents profitieren: In den „Wir laufen grün“-Startplätzen steckt eine Fünf-Euro-Spende für den Landesverband Rheinland-Pfalz der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und der Ankauf der Klimazertifikate durch die BASF-Firmencup-Organisatoren soll den CO2-Verbrauch der Veranstaltung vollständig ausgleichen, wie es in der Ankündigung heißt. So werde geholfen, in der indonesischen Rimba Raya Reserve Abholzung zu vermeiden.

Jeder Teilnehmer läuft eine Runde von 4,8 Kilometern. © Infront B2Run

Bis 13. April günstiger anmelden

Noch bis zum 13. April können Unternehmen und Organisationen ihre Teams günstiger anmelden: Die Anmeldegebühr beträgt dann 14,90 Euro plus Mehrwertsteuer – anschließend fünf Euro mehr. Die Startgebühr für die ,Wir laufen grün‘-Startplätze ist um eine Fünf-Euro-Spende erhöht, die nach Angaben des Veranstalters Infront B2Run direkt an die Schutzgemeinschaft fließt.

Neben Firmen-Teams sind auch Mitglieder von Sportvereinen, Schulen, Hochschulen und Einrichtungen aufgerufen, sich zu beteiligen. Nach den Läufen treffen sich die Teilnehmenden zum geselligen Beisammensein in der großen Meeting Point Area mit Live-Bands und Verpflegungsangeboten. Für die Kids gibt es ab dem Nachmittag ein eigenes Kinderprogramm.

Auch virtuelle Starts möglich

Anmeldungen für den 18. BASF Firmencup sind unter der Internet-Adresse www.firmencup.de möglich. Als Zusatzangebot sind erstmals auch virtuelle Startplätze für 9,90 Euro netto inklusive einem Euro Spende für den rheinland-pfälzischen Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald verfügbar. Das heißt: Egal, wo man sich befindet, kann man mit App-Unterstützung – fürs Tracking – zwischen dem 23. und 25. Mai virtuell am Laufcup teilnehmen, indem man laufend oder walkend 4,8 Kilometer absolviert, also die gleiche Distanz wie im Motodrom.

Das Lauf-Event entstand 2003 auf Initiative der BASF SE und ist mit zuletzt 17 000 Teilnehmenden aus mehr als 800 Unternehmen die teilnehmerstärkste Laufveranstaltung in der Metropolregion Rhein-Neckar, wie die Veranstalter informieren. Der BASF Firmencup gehöre demnach zur „Top 5 der Firmenläufe in Deutschland“. Unterstützt wird die 18. Auflage von Titelsponsor BASF SE und zahlreichen weiteren Sponsoren. red/agö