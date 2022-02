Klimagebet am Sonntag

Speyer. Der ökumenische Arbeitskreis Globale Verantwortung des Bistums Speyer und des Diakonischen Werkes der Pfalz lädt jeden ersten Sonntag im Monat jeweils von 18 bis 18.30 Uhr an mehreren Orten zu einem ökumenischen Klimagebet ein. Schon während der Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 hatten sich täglich kleinere oder größere Gruppen, auf dem Rathausplatz in Landau, dem Marktplatz in Neustadt und dem Domplatz in Speyer zum Klimagebet getroffen. Das Klimagebet findet an folgenden Orten statt: Rathausplatz Landau; Marktplatz Neustadt; Kreuzplatz/Hauptstraße Schifferstadt und Domplatz (Domnapf) Speyer.

„Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten, dass die Klimagebete und die dort erfahrene Gemeinschaft ihnen neue Hoffnung und Motivation für die Zukunft gegeben hätten“, erklärt Christoph Fuhrbach (Referat Weltkirche Bistum Speyer), einer der Initiatoren der Aktion. Das Gebet dauert 20 bis 25 Minuten. Angedacht ist ein schlichter Rahmen mit Impulsen, Austausch und gemeinsamem Schweigen. Material und Anregungen zum Klimagebet stehen auf www.khg-landau.de als Download bereit. red

