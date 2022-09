Klimaaktivisten blockieren B460 in Heppenheim für fast drei Stunden

Heppenheim. Klimaaktivisten haben am Dienstagmorgen die B460 in Heppenheim für rund drei Stunden blockiert. Gegen acht Uhr betraten fünf Demonstranten mit Bannern die zweispurige Fahrbahn in Richtung des Europakreisels, berichtet die Polizei. Drei von ihnen hatten sich an die Straße festgeklebt.

Drei der Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich auf dem Asphalt festgeklebt. © Priebe

Der Verkehr musste ab der Tiergartenstraße und der Lorscher Straße gestoppt und umgeleitet werden. Eine Rundfunkmeldung informierte die Verkehrsteilnehmer. Da die Aktivsten der polizeilichen Forderung, die Fahrbahn zu verlassen, nicht nachkamen, lösten die Beamten die Versammlung auf. Die festgeklebten Personen konnten von der Straße gelöst werden. Gegen 10.45 Uhr wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Einsatzkräfte der Polizei tragen die Demonstranten weg. © Priebe

Zur Feststellung ihrer Identität und der Einleitung eines Strafverfahrens brachte die Polizei die fünf Klimaaktivisten zur Wache.