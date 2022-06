Sinsheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Schwimmbad in Wiesloch sind am Mittwochmittag zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort wurde eine Autofahrerin in ein Krankenhaus transportiert.

Ein Kleinwagen hatte sich bei dem Zusammenstoß überschlagen.