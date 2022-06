Kleinwagen überschlägt sich nach Kollision in Wiesloch

Wiesloch. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Schwimmbad in Wiesloch sind am Mittwochmittag zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Nach Polizeiangaben wurde eine Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau schien jedoch nicht verletzt zu sein und konnte zuvor selbstständig aus ihrem Fahrzeug austeigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach ersten Information wollte eine Autofahrerin mit ihrem VW Golf vom Parkplatz zwischen einem Schnellrestaurant und einer Tankstelle fahren. Dabei hatte die Fahrerin offenbar ein Fahrzeug übersehen, das in Richtung Neues Sträßle unterwegs war. Nach dem Aufprall gegen die rechte Fahrzeugseite kam das Auto ins Schleudern und überschlug sich. Der Kleinwagen blieb nach dem Zusammenstoß auf dem Dach liegen.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2