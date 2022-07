Brühl. Ein Kleinwagen ist am Dienstagnachmittag mit einem Motorroller in Brühl kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Mannheimer Straße. Die Mannheimer Straße war kurzzeitig gesperrt, ist aber mittlerweile wieder freigegeben. Der Fahrer des Motorrollers wurde in ein Krankenhaus gebracht.

