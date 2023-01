Altrip. Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Straße "Am Horren" in Altrip einen Roller angezündet, der vermutlich vorher entwendet wurde. Wie die Polizei mitteilte, konnte aufgrund des Feuers, der Da aufgrund des Feuers auch die Fahrzeug-Individual-Nummer unkenntlich gemacht hat, nicht ermittelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/ 4950 entgegen.