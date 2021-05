Kleinkinder verletzt

Viernheim/Dielheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 659 in Höhe Viernheim-Ost (Bergstraße) sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 55-jähriger Autofahrer am Freitagabend beim Spurwechsel einen anderen Wagen und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Fahrzeuge schleuderten über alle drei Fahrstreifen, dabei kollidierte der Wagen des 55-Jährigen noch mit einem vorbeifahrendem Lkw. Der 55-Jährige und zwei Kleinkinder, die mit im Wagen saßen, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 26-jährige Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

AdUnit urban-intext1

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag ein Radfahrer auf der Kreisstraße 4171 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) zugezogen. Nach Mitteilung der Polizei kam es in der Höhe der dortigen Sportanlage zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Dabei erlitt der Radfahrer nach ersten Informationen so schwere Verletzungen, dass ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden musste. Über den genauen Unfallhergang lagen zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch keine Erkenntnisse vor. red/sal