Kleinkind bei Unfall leicht verletzt - Autofahrer gesucht

Dossenheim. Ein Kleinkind ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Zweijährige von einem Grundstück auf die Fahrbahn gerannt, da es einen Angehörigen erwartete. Dabei wurde es von einem Auto angefahren und am Fuß verletzt.

Obwohl sich der Autofahrer laut Polizeibericht sofort um das verletzte Kind und dessen hinzukommende Geschwister kümmerte, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnte der Unfallbeteiligte, der sich mit seinem unbekannten Pkw, vermutlich silberfarben, in Richtung Bergstraße entfernt hatte, nicht mehr festgestellt werden. Zeugen des Verkehrsunfalles, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Rufnummer 0621/174-4110, in Verbindung zu setzten.