Kleinflugzeug in Worms abgestürzt - tote Person geborgen

Worms. Eine Person ist beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf dem Flugplatz am Donnerstagnachmittag in Worms ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging das Flugzeug nach dem Absturz gegen 14.18 Uhr in Flammen auf und wurde durch die Feuerwehr Worms gelöscht.

Durch die Polizei Worms wurden erste, weiträumige Absicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle getroffen. Wie es zu dem Absturz kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zur weiteren Unfalluntersuchung wurde die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung verständigt

Weitere Details werden nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz veröffentlicht.