Kleiner Mops-Mischling vor Tierarztpraxis zurückgelassen - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim. Ein kleiner Hund ist am Montagmorgen vor einer Tierarztpraxis in Bad Dürkheim in einer Tasche abgestellt worden. Nach Polizeiangaben handelte sich hierbei um einen etwa vier bis fünf Monate alten Rüden, vermutlich ein Mops oder Mops-Mischling.

Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer geben können oder das Abstellen des Hundes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322/9630 in Verbindung zu setzen.