Kleinbusfahrer liefern sich Rennen auf der A5

Südhessen/Mannheim. Zwei Kleinbusfahrer haben sich auf der A5 in Südhessen ein Rennen geliefert. Gestoppt wurden sie von der Polizei schließlich in Mannheim, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die jungen Männer im Alter von 19 und 21 Jahren hatten durch ihre Fahrweise am Montag gegen 16 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Dabei hätten sie zwischen Weiterstadt und Lorsch in Fahrtrichtung Süden riskante Überholmanöver durchgeführt. „In einigen Fällen hing es lediglich vom Zufall ab, dass es nicht zu einem Unfall kam“, berichtete die Behörde weiter. Autofahrer hatten die Beamtinnen und Beamten über die Fahrweise der Männer in Kenntnis gesetzt

Nachdem es der Polizei gelang, die beiden Fahrer in Mannheim zu stoppen, habe einer der Beschuldigten bei der Kontrolle den Eindruck erweckt, unter Drogeneinfluss zu stehen. Auf dem Revier wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird nun nicht nur die Konsequenzen des Rennens tragen müssen, sondern wird auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Gegen beide Fahrer wurden schließlich Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Darüber hinaus müssen beide mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Zeugen, die das Rennen beobachtet haben oder durch die Fahrweise der beiden jungen Männer ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen (Tel.: 06151/87560) oder mit der Verkehrsgruppe Mannheim (0621/47093-0) in Verbindung zu setzen.

