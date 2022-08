Kleinbus auf B39 bei Schwetzingen umgekippt – eine Person leicht verletzt

Schwetzingen. Ein Kleinbus hat am späten Freitagabend einen Unfall auf der B39 verursacht. Auf Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Schwetzingen von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite, teilte die Polizei mit. Dadurch blockierte der Wagen beide Fahrstreifen der Bundesstraße. Der 29-jährige Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos war die B 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsstörungen.

Da der Unfallhergang noch nicht vollständig geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 06202/2880 zu melden.