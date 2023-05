Stuttgart. Wegen der Personalprobleme in Kitas zeigt sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegenüber den Kommunen offen für mehr Flexibilität. "Erstmal ist es klar: Die Kommunen brauchen da mehr eigene Gestaltungs- und Flexibilisierungsmöglichkeiten", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. In der kommenden Woche werde er sich dazu ausführlich mit dem Kultusministerium beraten.

