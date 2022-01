Nach der Veröffentlichung des Gutachtens zu sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising sind bereits Hunderte Menschen aus den Kirchen in bayrischen Städten ausgetreten. Neben München erhöhen auch andere Städte wie Regensburg, Ingolstadt und Würzburg die Kapazitäten, um den Andrang an Kirchenaustritten bewältigen zu können. Auch in der Metropolregion verzeichnen die

...