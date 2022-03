Kirchen in der Pfalz rufen zur Hilfe für die Ukraine auf

Speyer/Neustadt. Die beiden großen christlichen Kirchen in der Pfalz und ihre Wohlfahrtsverbände stellen zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine gemeinsam 50 000 Euro bereit und rufen zu Geldspenden auf. Die Soforthilfe solle der Arbeit der kirchlichen Hilfswerke Caritas international und Diakonie Katastrophenhilfe in der Ukraine zugute kommen, teilten die pfälzische Landeskirche und das Bistum Speyer am Donnerstag mit.

Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann riefen zu Spenden und Friedensgebeten auf. „Unterstützen Sie die Ukrainerinnen und Ukrainer. Beten Sie für den Frieden. Und wenn es Ihnen möglich ist, spenden Sie, damit die Menschen gezielt und schnell Hilfe erfahren“, schrieben sie.

Es ist nach den Worten von Kirchenpräsidentin Wüst ein Hoffnungszeichen, dass weltweit Menschen gegen den Krieg demonstrieren und Geld spenden – auch in Russland. Bischof Wiesemann betonte, die dringlichste Aufgabe sei es, die betroffenen Menschen zu unterstützen, besonders auch mit Spenden und Hilfsleistungen.

Auch Wohnraum gesucht

Der Integrationsbeauftragte der Landeskirche und ihrer Diakonie, Helmut Guggemos, appellierte, die Hilfswerke mit Geldspenden zu unterstützen. Die Diakonie könne keine Sachspenden weiterleiten.

Auch ehrenamtliche Übersetzer für Ukrainisch und Russisch seien willkommen, sagte Guggemos. Privatpersonen, die Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, sollten sich an ihre jeweiligen Kommunen wenden. Zudem gebe es zur Vermittlung von Wohnungen entsprechende Internetportale, sagte Guggemos.

Zunächst sei Nothilfe für die geflüchteten Menschen nötig, sagte Eva Stern, Sprecherin der pfälzischen Diakonie. „Wir müssen den Menschen Zuflucht geben, sie versorgen und ihnen das Gefühl geben, in Sicherheit zu sein.“ Längerfristig werde es aber nötig sein, den Geflüchteten bei der Integration in die Gesellschaft zu helfen und ihnen mit Beratung zur Seite zu stehen.

Die Diakonie gehe davon aus, dass zwischen 16 000 und 18 000 Flüchtlinge aus der Ukraine auf Rheinland-Pfalz verteilt würden, sagte Stern. Die etwas mehr als 4000 Plätze in den fünf Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) des Landes könnten bei Bedarf verdoppelt werden. Stern und Guggemos äußerten ihre Hoffnung, dass die Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland wieder vermehrt in den Blick der Öffentlichkeit rücke.

Der Arbeitskreis Ukraine-Pfalz der Landeskirche plant zunächst drei Transporte mit Sachspenden, wie Pfarrer Stephan Oberlinger aus dem Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf sagte. Ein erster Lastwagentransport soll am Freitagabend starten. Ziel sei eine Schule im ukrainischen Mukatschewo, rund 20 Kilometer hinter der ungarischen Grenze. Dort hielten sich etliche ukrainische Flüchtlinge auf. Dem Arbeitskreis Ukraine-Pfalz gehören zwei Kirchengemeinden in Lachen-Speyerdorf und Kaiserslautern an, die seit 30 Jahren partnerschaftliche Kontakte in die Ukraine pflegen. epd

