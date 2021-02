Speyer. Nach Ansicht der neuen pfälzischen Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst wird die Kirche trotz sinkender Mitgliederzahlen nicht an gesellschaftlicher Relevanz verlieren. Relevanz habe sicher auch mit Quantität zu tun, aber noch mehr mit Profil, sagte Wüst in Speyer im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst. Die 55-Jährige tritt als erste Frau an diesem Montag offiziell ihr Amt an der Spitze der Evangelischen Kirche der Pfalz an. Die in Pirmasens geborene Wüst war im September von der Landessynode zur neuen Kirchenpräsidentin und damit zur Nachfolgerin von Christian Schad (63) gewählt worden.

AdUnit urban-intext1

Gerade in kontroversen Debatten müsse Kirche Position beziehen, sagte sie. Es gehöre zum Wesen des Protestantismus, dass diese Positionen in achtungsvollem Diskurs ausgehandelt werden, sagte Wüst. Kirche hat nach ihrer Ansicht zu vielen gesellschaftlichen Debatten etwas beizutragen.

Dorothee Wüst ist neue Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. © dpa

Kirche lebe in herausfordernden Zeiten, denn die Ressourcen würden knapper und die Mitgliederzahlen gingen zurück, sagte Wüst. In dieser Situation erlebe sie aber auch eine tiefe Sehnsucht danach, dass sich etwas ändere. „Genau darauf möchte ich mich einlassen. Ich habe Lust darauf, herauszufinden, wie wir gemeinsam Kirche neu denken und zukunftsfähig machen können.“ Strukturen seien nie in Stein gemeißelt. Wie es nach der Corona-Krise weitergeht, ist nach Wüsts Worten noch nicht ausgemacht. Die Kirche jedenfalls habe die Corona-Phase genutzt, um andere Formate zu ersinnen. Wüst räumte ein, dass die Kirchen im ersten Lockdown hartnäckiger hätten sein können. „Wir hätten seelsorgerlich präsenter sein können, vor allen Dingen in Hinblick auf Alte, Kranke und Sterbende. Daraus haben wir gelernt. “ epd