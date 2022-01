Kirche in Leimen wiederholt mit Hundekot beschmutzt - Tatverdächtiger ermittelt

Leimen. Ein Mann soll die Hausfassade einer Kirche in Leimen mehrfach mit Hundekot beschmutzt haben. Seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres soll der nun von der Polizei ermittelte Verdächtige seine Taten an der St. Aegidius Kirche ausgeführt haben, teilte die Behörde am Freitag mit. Durch Hinweise der Bevölkerung ermittelten die Beamtinnen und Beamten den Beschuldigten, der nach weiteren Angaben der Polizei zu den Vorwürfen schweigt.

Die Kirche sowie deren Umfeld seien wegen der Beschmutzungen zuletzt verstärkt überwacht worden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Diese melden sich unter der Telefonnummer 06224-1749-0 bei der Behörde.