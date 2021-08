Kirche feiert „ToccaTag“ - Über 80 Aufführungen der „Toccata" von Bach

Rhein-Neckar/Ludwigshafen. Die Orgel ist das Instrument des Jahres. Zu diesem Anlass veranstalten das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz am Sonntag, 29. August, den „ToccaTag“. Mehr als 80 Mal erklingt an diesem Tag das bekannteste Orgelstück der Welt: Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge d-Moll“.

Dafür haben die Kirchen der Region ein Programm ausgearbeitet. Angeboten werden 31 Gottesdienste, 27 Kurkonzerte, fünf große Orgelkonzerte, zwölf musikalische Andachten und sieben Matineen. Dabei wird das Orgelstück beispielsweise in die Liturgie eines Gottesdienstes miteingebettet. Auch die Orgeln stehen dabei im Mittelpunkt: wie etwas die älteste erklingende Orgel in der Pauluskirche Kirchheimbolanden aus dem Jahr 1745. Auf der weltbekannten Stumm-Orgel soll 1788 auch schon Wolfgang Amadeus Mozart gespielt haben. Auch die jüngste Orgel ist in das Programm am „ToccaTag“ miteingebunden. Die Klais-Orgel steht seit 2018 in der Kirche in Blieskastel.

Das erste Konzert startet am Orgeltag um 8.30 Uhr in Göllheim, das letzte Konzert erklingt um 21 Uhr in der Kirche in Bellheim. Da das Orgelstück je nach Programmpunkt unterschiedlich eingebunden wird, variiert die Dauer der Veranstaltungen zwischen zehn bis 75 Minuten. Auch in Ludwigshafen wird der „ToccaTag“ gefeiert. Die Toccata und weitere Stücke erklingen auf sechs Orgeln in sechs protestantischen Kirchen. Los geht es um 10.30 Uhr in der Pauluskirche in Friesenheim. An der Orgel sitzt Bezirkskantor Tobias Martin, der auch die musikalische Gesamtleitung im Kirchenbezirk trägt. Weiter geht es um 11.30 Uhr in der Friedenskirche in Ludwigshafen-Nord. Die Toccata erklingt danach um 12.30 Uhr in der Apostelkirche im Hemshof. Um 14.30 Uhr folgt die Melanchthonkriche in Ludwigshafen-Mitte. Abschluss des „ToccaTag“ bilden die Auftritte in der Lukaskirche in Ludwigshafen-Süd um 15.30 Uhr und in der Christuskirche in Mundenheim um 16.30 Uhr. Gemeinsamer Abschluss mit Imbiss und Getränken ist danach im Kirchgarten der Christuskirche geplant. Der Eintritt zu den Gottesdiensten, Konzerten und Andachten ist frei.

Neben dem Original bereiten die Musiker auch ältere und neuere Versionen der „Toccata“ vor, wie etwa für das Klavier in Kaiserslautern oder für E-Gitarre. Auch eine Kinoorgel-Version „Swinging Bach“ und Jazz-Version „Blue Toccata“ sind geplant. Eine Übersicht zu den Veranstaltungen in der Region gibt es online.

