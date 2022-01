Kiosk aufgebrochen: Diebe klauen in Lampertheim Panini-Zeitschriften

Lampertheim. Zeitschriften im Wert von rund 200 Euro haben bislang noch unbekannte Täter beim Aufbruch eines Kiosks in Lampertheim erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen am Sonntag gegen 8 Uhr die Spuren des Diebstahls bemerkt und bei den Beamten angezeigt. Der Zeitungscontainer des Kiosks in der Bürstädter Straße wurde wahrscheinlich in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen - der Tatzeitraum reicht laut Polizei aber bis 13 Uhr am Vortag zurück. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Kriminellen unter anderem Panini-Zeitschriften, mit denen sie das Weite suchten. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen rund um den Tatort aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1