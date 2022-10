Kinderinitiative lädt zum Spielplatzfest in Mannheim-Sandhofen ein

Mannheim. Der Verein Eltern aktiv, die Kinderinitiative in Sandhofen und Scharhof, veranstalten am Sonntag, 9. Oktober, zwölf bis 16 Uhr, ein Spielplatzfest im Karl-Schweizer Park. Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen zu dem Spielplatzfest, zum Kennenlernen, so heißt es in der Einladung, und um mit der Initiative in Kontakt zu kommen.

Wie die Veranstalter ankündigen, wird unter anderem das Rote Kreuz (DRK) mit einem Krankenwagen vertreten sein, werden viele Spiel- und Bastelstationen aufgebaut und für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und Würstchen gesorgt.

Eltern aktiv ist nach eigenen Angaben eine seit über 20 Jahren bestehende Initiative für Kinder in den Stadtteilen Sandhofen und Scharhof. Die Ehrenamtlichen setzen sich für die Belange der Kinder ein und betreuen unter anderem als Paten des Spielplatz im Karl-Schweizer Park.