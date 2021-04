Kindergräber auch im Dom zu Speyer

Speyer. Die Nachricht, dass der im Grab eines Bischofs im Dom von Lund (Schweden) 2015 gefundene Fötus mit dem Bischof verwandt war, sorgt derzeit für Schlagzeilen. Auch in Speyer gibt es diese Form der Bestattung eines Erwachsenen und eines Kindes – allerdings nicht in einem der 40 Bischofsgräber. So wurden im Sarkophag der Kaiserin Beatrix, zweite Gemahlin von Friedrich I. Barbarossa, die sterblichen Überreste ihrer Tochter Agnes beigesetzt. Beide starben 1184, die Kaiserin etwa im Alter von 44, die Prinzessin wohl im Alter von sechs bis zehn Jahren. Ursprünglich waren sie in separaten Gräbern beigesetzt.

AdUnit urban-intext1

Grab von Kaiserin Beatrix und Tochter Agnes in Speyer. © Domkapitel Speyer

Nur wenige Knochen von Agnes wurden bei der Untersuchung der Gräber Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden. Sie befanden sich in einem Holzkistchen. Diese Kiste wurde 1902 bei der Wiederbestattung der Herrscher in den Sarkophag ihrer Mutter gelegt. In der Gruftanlage ist dies die einzige Doppelbestattung. Es gibt jedoch noch mindestens drei weitere Kindergräber im Speyerer Dom: 1086 wurde Adelheid, Tochter von Heinrich IV. und seiner Frau Bertha, im Dom bestattet. Auch für einen Knaben, Prinz Konrad, wurde 1055 die Krypta als Bestattungsort beurkundet. Ein weiteres Kindergrab fand man in der Kapelle St. Martin und St. Emmeran, heute die Taufkapelle des Doms. Dieser im Alter von zwölf bis 15 Jahren verstorbene Junge gehörte wohl auch zum Geschlecht der Salier.

Lange Zeit war es nicht unüblich, Kinder in die Gräber von Verwandten zu legen. In Lund wurde Bischof Peder Winstrup 1679 im Dom bestattet. In seinem Grab wurde das Skelett eines mit etwa sechs Monaten totgeborenen Fötus gefunden. Untersuchungen ergaben, dass die beiden sich 25 Prozent der Gene teilen. Vermutet wird, dass es sich um einen Enkel des – evangelischen – Bischofs gehandelt hat.