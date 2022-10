Kinder werfen Steine auf Autofahrerin auf der B9 Richtung Speyer

Lingenfeld. Die Polizei ermittelt, ob Kinder auf einer Brücke am Donnerstag Steine auf den Verkehr der B9 geworfen haben. Eine 18-jährige Autofahrerin war gegen 14.50 Uhr in Richtung Speyer unterwegs gewesen, als sie in Höhe der Anschlussstelle Lingenfeld-Süd einen lauten Knall und darauf einen Riss in ihrer Windschutzscheibe vernahm. Auf der nahe liegenden Brücke erkannte sie drei Kinder, die jedoch von den Beamten nicht mehr angetroffen werden konnten. Zeugen, die die Tat oder die Kinder beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07274/9580 zu melden.



