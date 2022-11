Kinder verursachen Verkehrsunfall mit E-Scooter in Schifferstadt

Schifferstadt. Zwei zwölfjährige Jungen aus Schifferstadt haben am Samstagmittag einen Unfall mit einem E-Scooter verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befuhren die Jungen gegen 13 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter die Bergstraße in Richtung Klappengasse. An der Kreuzung missachteten sie die Vorfahrt einer 68-Jährigen, die von rechts kommend mit ihrem Pkw die Klappengasse befuhr. Trotz Vollbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Roller mit ihrem Fahrzeug. Hierdurch stürzten die beiden Kinder und verletzten sich leicht.

An Pkw und E-Scooter entstand jeweils ein Sachschaden. Die Kinder wurden von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt. Es war keine medizinische Behandlung notwendig.