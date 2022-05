Kinder sammeln bei Aktion Abfall in Lampertheim

Lampertheim. Am „Sauberhaften Kindertag“ sind am Dienstag wieder die Umweltschützer von morgen unterwegs. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Kindern in ganz Hessen gehen die Kleinsten in Lampertheim mit gutem Beispiel voran und sammeln an diesem Tag unbedacht weggeworfene Abfälle ein. Nebenbei lernen die Kinder noch etwas Wichtiges: Abfall gehört nicht auf den Boden, sondern in die Mülltonne. Das gemeinsam Aufsammeln von Müll rund um die verschiedenen Kindertagesstätten ist eine wertvolle Erfahrung für die Mädchen und Jungen. Ziel der hessenweiten Kampagne ist es, das Bewusstsein für eine intakte Umwelt, den Wert von Ressourcen und die Wichtigkeit von Abfallvermeidung zu schärfen.

