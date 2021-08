Kinder rauben Kinder in Viernheim aus - Polizei sucht nach Zeugen

Viernheim. Zwei 11-jährige Jungen sind am Mittwochnachmittag von drei anderen Kindern in der Mannheimer Straße in Viernheim ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben die beschuldigten Kinder im Alter von etwa 13 Jahren um kurz nach 16 Uhr dem einen 11-jährigen Jungen ins Gesicht geschlagen und anschließend 10 Euro aus der Bauchtasche geklaut. Nach dem Angriff liefen die drei Jungen in Richtung Kino weg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer der tatverdächtigen Kinder war mit einem Tretroller unterwegs. Der Junge hat dunkle Haare. Der Zweite ist kräftig und hat Sommersprossen im Gesicht. Der blonde Junge trug einen Kopfhörer. Der Dritte im Bunde hat eine schwarze Hautfarbe. Er hatte zur Tatzeit eine Schultertasche dabei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizei zu melden.