Nußloch. Zweimal haben Unbekannte in Nußloch Kinder angesprochen – einmal aus einem weißen Lieferwagen, einmal aus einem dunkelblauen Auto heraus. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, seien am Mittwochnachmittag eine Siebenjährige und ein Neunjähriger unabhängig voneinander aus den Fahrzeugen heraus kontaktiert worden.

AdUnit urban-intext1

Zuerst hatte sich gegen 13.30 Uhr die Mutter des Mädchens bei den Beamten gemeldet, nachdem ihre Tochter von einem Fremden im Bereich Prozessionsweg aus einem Lieferwagen heraus angesprochen worden war. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Beamten einen Verdächtigen feststellen.

Vorbildlich reagiert

Am Donnerstag meldete sich dann die Mutter des Neunjährigen. So erzählte ihr Sohn am Mittwochnachmittag von einem Mann, der ihn gegen 12.30 Uhr aus einem blauen Auto heraus – in der Nähe der Barlachstraße – angesprochen hatte und nach Hause fahren wollte. Der Fahrer soll einen dunklen Bart getragen haben. Beide Kinder verhielten sich nach Mitteilung der Polizei vorbildlich: Sie ließen sich auf kein Gespräch ein, gingen sofort nach Hause und erzählten ihren Eltern, was passiert war. Die Hintergründe des Ansprechens sind derzeit noch unklar, die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu den Autos und den Männern machen können.